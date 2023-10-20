Окупанти розмістили у Севастополі надзвукові Міг-31

Міг-31 у небі. Фото: Вікіпедія

Росіяни у тимчасово окупованому Криму розмістили надзвукові винищувачі, які є носіями балістичних ракет. Таким чином армія-агресорка намагається компенсувати часткові втрати свого Чорноморського флоту.

Про це свідчать супутникові знімки OSINT-аналітика MT Anderson.

Читайте також:

Пост OSINT-аналітика. Фото: скриншот

Зазначимо, що на аеродромі Бельбек, неподалік від Севастополя, Росія розмістила винищувачі МіГ-31, проте вони не містять на собі "Кинджалів". Також на сусідніх злітних смугах присутні Су-30 і Су-27, які скидають на територію України КАБи, зокрема на острів Зміїний.

Яка модифікація літаків у Криму

За оцінками фахівців наразі у Криму можуть базуватися МіГ-31БМ, перехоплювачі, що можуть використовувати ракети "повітря-повітря" типу Р-37М з дальністю пуску орієнтовно 200 кілометрів. В цих літаків може бути — перешкоджати ракетним ударам Сил оборони України по військових об’єктах тимчасово окупованому Криму, із використанням дозвукових крилатих ракет типів "Нептун", Storm Shadow та SCALP-EG.

Нагадаємо, Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31К. Про це Володимир Путін розповів під час пресконференції у Китаї.

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру близькому товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні. Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех". Вона вважається монополістом у галузі постачання озброєнь та боєприпасів для російських окупантів.