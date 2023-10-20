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Оккупанты разместили в Севастополе сверхзвуковые Миг-31

20 октября 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты разместили в Севастополе сверхзвуковые Миг-31
Миг-31 в небе. Фото: Википедия
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне во временно оккупированном Крыму разместили сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Таким образом, армия-агрессор пытается компенсировать частичные потери своего Черноморского флота.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки OSINT-аналитика MT Anderson.

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Отметим, что на аэродроме Бельбек, недалеко от Севастополя, Россия разместила истребители МиГ-31, однако они не содержат "Кинжалов". Также на соседних взлетных полосах присутствуют Су-30 и Су-27, которые сбрасывают на территорию Украины КАБы, в том числе на остров Змеиный.

Какая модификация самолетов в Крыму

По оценкам специалистов, сейчас в Крыму могут базироваться МиГ-31БМ, перехватчики, которые могут использовать ракеты "воздух-воздух" типа Р-37М с дальностью пуска ориентировочно 200 километров. У этих самолетов может быть препятствовать ракетным ударам Сил обороны Украины по военным объектам временно оккупированному Крыму с использованием дозвуковых крылатых ракет типов "Нептун", Storm Shadow и SCALP-EG.

Напомним, Кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование над Черным морем. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31К. Об этом Владимир Путин рассказал во время пресс-конференции в Китае.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении близкому товарищу российского диктатора Владимиру Путину, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране. Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех". Она считается монополистом в области снабжения вооружений и боеприпасов для российских оккупантов.

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