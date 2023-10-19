Літаки з "Кинджалами" над Чорним морем — чергова страшилка від росіян, — Братчук

Носій ракети "Кинджал". Фото: РосЗМІ

Анонсована президентом Росії Володимиром Путіним поява у Чорному морі російських літаків оснащених ракетами "Кинджал" – це чергова страшилка ворога. Вона спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить для України.

Про це в етері телемарафону заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Вона (інформація – Ред.) спрямована не лише на західних партнерів та союзників, а й на українське суспільство. Ми прекрасно розуміємо, що ворог їх вже використовував, ми знаємо як вони б’ють, тому черговий раз себе лякати не варто. Ми розуміємо, що ворог патрулює Чорне море постійно. Вони таким чином показують свою присутність", — зазначив Братчук.

Нагадаємо, Кремлівський диктатор повідомив, що російська авіація посилить патрулювання над Чорним морем. Йдеться про надзвукові винищувачі МіГ-31. Про це Володимир Путін розповів під час пресконференції у Китаї.

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру товаришу російського диктатора Володимира Путіна, а саме Сергію Чемезову. Він займається постачанням ракет типу "Кинджал" для того, щоб завдавати ними ударів по нашій країні. Зазначається, що Чемезов є генеральним директором російської корпорації "Ростех". Вона вважається монополістом у галузі постачання озброєнь та боєприпасів для російських окупантів.