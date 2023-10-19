Самолеты с "Кинжалами" над Черным морем — очередная страшилка от россиян, — Братчук

Носитель ракеты "Кинжал". Фото: РосСМИ

Анонсированное президентом России Владимиром Путиным появление в Черном море российских самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал" – это очередная страшилка врага. Она направлена на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит для Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Она (информация – Ред.) направлена не только на западных партнеров и союзников, но и на украинское общество. Мы прекрасно понимаем, что враг их уже использовал, мы знаем как они бьют, поэтому в очередной раз себя пугаться не стоит. Мы понимаем, что враг патрулирует Черное море постоянно. Они таким образом показывают свое присутствие", — отметил Братчук.

Напомним, Кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование над Черным морем. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31. Об этом Владимир Путин рассказал во время пресс-конференции в Китае.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении товарищу российского диктатора Владимира Путина, а именно Сергею Чемезову. Он занимается поставкой ракет типа "Кинжал" для того, чтобы наносить ими удары по нашей стране. Чемезов является генеральным директором российской корпорации "Ростех". Она считается монополистом в области снабжения вооружений и боеприпасов для российских окупантов.