Патрулирование акватории Черного моря "МиГ-31" — это "бряцание" оружием перед своими, — Плетенчук

МиГ-31 на аэродроме. Фото: росСМИ

Россияне на днях разместили во временно оккупированном Крыму сверхзвуковые истребители, являющиеся носителями баллистических ракет. Украинские военные считают, что это обычное запугивание международных партнеров и "бряцание" оружием перед своими.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"В первую очередь - это заявление для внутреннего потребителя. В России это очень любят. Это одна из их национальных забав, но у них есть еще вторая забава - угрожать всему миру. И мы считаем, что этот месседж был отправлен нашим иностранным партнерам", — сказал спикер.

Он также добавил, что этот месседж связан с пребыванием Корабельной группировки стран НАТО в Средиземноморье из-за событий на Ближнем Востоке.

"Мы сомневаемся, что они через воздушное пространство Турецкой Республики смогут запустить эти ракеты. Как в смысле геополитическом, так и в смысле физически-тактическом, потому что там тоже есть система ПВО. Однако посылать такие месседжи это в духе Кремля", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Добавим, 18 октября, Кремлевский диктатор сообщил, что российская авиация усилит патрулирование над Черным морем. Речь идет о сверхзвуковых истребителях МиГ-31.

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя ПДК "Минск", патрульный Корабль "Павел Державин", буксир "Николай Муру" и несколько аналогичных. Плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным появление в Черном море российских самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал", — это очередная страшилка врага. Она направлена на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит Украине.