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Вибухи у Севастополі: скільки ворожих кораблів уражено

14 жовтня 2023 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вибухи у Севастополі: скільки ворожих кораблів підбито
Кораблі "Павел Державин" та "Ніколай Муру". Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Збройні сили України двічі уразили корабель "Павел Державин", а вчора ще й підбили рятувальне судно "Ніколай Муру". Останній зазнав відповідних пошкоджень, але наразі його вже відбуксовують для проведення необхідних ремонтних робіт. Патрульний корабель "Павел Державін" отримав серйозні ушкодження, які не підлягають відновленню. 

Про це в етері телемарафон "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. 

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Зазначимо, що 13 вересня надійшли повідомлення про начебто ураження в тимчасово окупованому Севастополі малого ракетоносія ЧФ РФ "Буян-М". Речник ВМС спростував цю інформацію.

"Щодо інформації яку ви щойно озвучували (підбиття малого ракетоносія "Буян-М". — Ред.), маю внести корективи. Вона не зовсім відповідає дійсності. Вчора була, можна сказати, така п'ятниця 13-го Чорноморського флоту Російської Федерації.  Двічі було уражено патрульний Корабель "Павел Державин" - лише з другого разу він зрозумів що йому, мабуть, пора вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира "Ніколай Муру" який так само зараз відбуксовують - в нього теж є відповідні пошкодження", — заявив Плетенчук. 

Де зараз базуються ворожі кораблі

Речник військово-морських сил збройних сил України зазначив, що наразі з Севастополя Росія розосереджує свої кораблі в інші порти. Це Новоросійськ де є досить велика військово-морська база, Феодосія та навіть Керч. 

"Навіть іноді така є версія що буде відновлено базування їх в окупованій частині Грузії - в Абхазії. Проте це поки що лише інформація не підтверджена. А що стосується розсередження, цей факт ми підтверджуємо", — сказав Дмитро Плетенчук. 

За його словами у росіян виникли проблеми з причальним фронтом. Тобто не вистачає пірсів на те, щоб розмістити всі одиниці, і в результаті деякі з них які їм не так шкода вони відправили назад в Севастополь. Це катери "Серна" та кілька буксирів.

Нагадаємо, у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.
 

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