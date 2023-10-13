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В окупованому Севастополі пролунав вибух на кораблі: подробиці

13 жовтня 2023 10:53
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В окупованому Севастополі пролунав вибух на кораблі
Підбитий ракетоносій РФ. Фото: Крымский ветер
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 вересня, у порту окупованого Севастополя пролунав вибух. Повідомляється, що був пошкоджений малий ракетоносій ЧФ РФ "Буян-М"

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". 

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Як повідомляють місцеві мешканці, корабель вибухнув близько 10:30, невдовзі після виходу на бойове чергування. Наразі відомо, що звук вибуху було чути навіть у центрі міста. 

"Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Реакція окупаційної влади

Як повідомляє так званий губернатор Севастополя, наразі в акваторії Чорного моря відбуваються навчання. Також відомо про рятувальну операцію з корабля. 

Інформація про "навчання". Фото: скриншот

Що відомо про ракетоносій

"Буян-М" — це модернізований проєкт, а свої коріння він бере від специфічних малих артилерійських кораблів проєкту 21630 "Буян", які спеціально створювались у 2000-х для дій у Каспійському морі та у дельті Волги. Тобто це були невеликі кораблі класу "ріка — море", призначені для дій близько до узбережжя.

  • Повне водозаміщення — 949 тонн,
  • Довжина — 74 м,
  • Ширина — 11 м,
  • Висота — 6,6 м,
  • Потужність силової установки — 3698 к. с. (для кораблів 1-6 із серії), 4254 к. с. (для кораблів 7-9 із серії), 5200 к. с. (для кораблів 10-12 із серії),
  • Максимальна швидкість — 25 вузлів,
  • Автономність — 10 діб,
  • Екіпаж — 36 (до 52) осіб,
  • Ракетне озброєння — "Онікс" або "Калібр" у 8 пускових шахтах.

Нагадаємо, ворог збільшує свою присутність у Чорному морі, розосереджуючи свої кораблі. Наразі на бойовому чергуванні стабільно залишається надводний ракетоносій. Ймовірно, саме цей ракетоносій зазнав руйнувань під час рейду. 

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

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