В оккупированном Севастополе раздался взрыв на корабле

Подбитый ракетоноситель РФ. Фото: Крымский ветер

Сегодня, 13 сентября, в порту оккупированного Севастополя раздался взрыв. Ссообщается, что был поврежден малый ракетоноситель ЧФ РФ "Буян-М".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Как сообщают местные жители, корабль взорвался около 10:30, после выхода на боевое дежурство. Сейчас известно, что звук взрыва был слышен даже в центре города.

"Глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей", — говорится в сообщении.

Реакция оккупационных властей

Как сообщает так называемый губернатор Севастополя, сейчас в акватории Черного моря проходят учения. Также известно о спасательной операции с корабля.

Информация об "обучении". Фото: скриншот

Что известно о ракетоносителе

"Буян-М" — это модернизированный проект, а свои корни он берет от специфических малых артиллерийских кораблей проекта 21630 "Буян", специально создававшихся в 2000-х для действий в Каспийском море и в дельте Волги. То есть это были небольшие корабли класса "река — море", предназначенные для действий близко к побережью.

Полное водозамещение — 949 тонн,

Длина — 74 м,

Ширина — 11 м,

Высота — 6,6 м,

Мощность силовой установки — 3698 л. с. (для кораблей 1-6 из серии), 4254 л. (для кораблей 7-9 из серии), 5200 л. (для кораблей 10-12 из серии),

Максимальная скорость — 25 узлов,

Автономность — 10 суток,

Экипаж — 36 (до 52) человек,

Ракетное вооружение — "Оникс" или "Калибр" в 8 пусковых шахтах.

Напомним, враг увеличивает свое присутствие в Черном море, рассредоточивая свои корабли. На боевом дежурстве стабильно остается надводный ракетоноситель. Вероятно, именно этот ракетоноситель испытал разрушения во время рейда.

Также мы писали, что в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.