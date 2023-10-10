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Загроза з Чорного моря: "Калібри" знову на чергуванні

10 жовтня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії вийшли на чергування у Чорне море
Кораблі РФ у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри шторм військові кораблі РФ продовжують маневрувати у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні присутній надводний ракетоносій, тож загроза обстрілів залишається високою. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 кораблі. 

Наразі ворог прибрав усі кораблі з Азовського моря та перемістив частину флоту до портів Новоросійська. 

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 2 судна, з них 3 рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 10 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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