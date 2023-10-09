Ворожий ракетоносій у Чорному морі

Російські десантні кораблі. Фото: росЗМІ

Через погіршення погоди та шторм ворог був вимушений завести більшість бойових кораблів у пункти чергування. Проте загроза обстрілів зберігається, адже на чергуванні залишився надводний ракетоносій.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 кораблі, з яких на чергування вийшов 1 ракетоносій, проте без "Калібрів".

Ситуація на фронті

Російські війська активізували дії з мінування в районі Роботиного та Вербового у Запорізькій області. Таким чином вони прагнуть обмежити маневри українських військ, тримаючи їх якомога далі від своїх зон забезпечення.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.