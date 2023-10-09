Вражеский ракетоноситель в Черном море

Российские десантные корабли. Фото: росСМИ

Из-за ухудшения погоды и шторма враг был вынужден ввести большинство боевых кораблей в пункты дежурства. Однако угроза обстрелов сохраняется, ведь на дежурстве остался надводный ракетоноситель.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 корабля, из которых на дежурство вышел 1 ракетоноситель, однако без "Калибров".

Ситуация на фронте

Российские войска активизировали действия по минированию в районе Работино и Вербового в Запорожской области. Таким образом, они стремятся ограничить маневры украинских войск, держа их как можно дальше от своих зон обеспечения.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 9 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.