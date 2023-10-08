Ворог у Чорному морі: на бойовому чергуванні підводний ракетоносій

Підводний ракетоносій. Фото ілюстративне. Фото: Google

Ворожий флот вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, який оснащений 4 ракетами типу "Калібр". Це свідчить про збільшену активність ворога та його наміри у цьому регіоні.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 1 підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр".

Кількість кораблів в інших морях

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі кораблі наразі відсутні.

Прохід у водах: аналіз руху суден

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 25 суден, з них 10 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 12 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Ситуація на південному фронті

Упродовж минулої доби ворог здійснив понад 50 артилерійських обстрілів з використанням близько 440 снарядів. 10 обстрілів припало безпосередньо по населених пунктах: Херсон, Золота Балка, Камишани, Тягинка, Микільське, Антонівка та Станіслав. Обласний центр серед ночі ворог підступно вкрив вогнем з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів поранено щонайменше 11 цивільних, серед яких багато літніх людей і немовля. Одну будівлю зруйновано, пошкоджено понад 40 приватних будинків, автомобілі, перебито газогін.

Нагадаємо, ми писали, що оперативна ситуація у зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Ввечері 7 жовтня тактична авіація ворога спрямувала на південь Одещини три керовані авіабомби, традиційно створюючи напруження навколо морських транспортних шляхів в районі острова Зміїний.