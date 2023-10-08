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Росія атакувала Одещину КАБ: що відомо

8 жовтня 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія атакувала Одещину КАБ: що відомо
Острів Зміїний. Фото ілюстратине. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Ввечері 7 жовтня тактична авіація ворога спрямувала на південь Одещини три керовані авіабомби, традиційно створюючи напруження навколо морських транспортних шляхів в районі острова Зміїний.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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"3 КАБ тактична авіація ворога спрямувала на південь Одещини, традиційно створюючи напруження навколо морських транспортних шляхів в районі острова Зміїний", — йдеться у повідомленні.

Військові уточнили, що останнім часом росіяни збільшили кількість ударів по острову Зміїний. Таким чином, за словами експерта, вони хочуть показати, що мають важелі вплину на ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, у Чорному морі упродовж лише цього року виявлено понад 30 мін різного виду і різної ступені загрози. Росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення. Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підкреслила, що ця загроза була урахована під час відкриття гуманітарного коридору. Цей коридор є важливим для безпечного пересування суден у Чорному морі. Спеціальні умови для судновласників були встановлені для забезпечення їхньої безпеки.
 

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