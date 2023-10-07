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Російська міни у Чорному морі: за рік виявлено 30 штук

7 жовтня 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російська міни у Чорному морі: за рік виявлено 30 штук
Міна в морі. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Чорному морі упродовж лише цього року виявлено понад 30 мін різного виду і різної ступені загрози. Росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила очільниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Упродовж року у територіальному морі України вже виявили понад 30 російських мін, які загрожують безпеці та навігації. Замінування морських ділянок розпочалося ще на етапі повномасштабного вторгнення. Разом з тим загальна кількість мін оцінюється не менш як у 450.

Зерновий коридор

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підкреслила, що ця загроза була урахована під час відкриття гуманітарного коридору. Цей коридор є важливим для безпечного пересування суден у Чорному морі. Спеціальні умови для судновласників були встановлені для забезпечення їхньої безпеки.

Гуменюк також заявила про обговорення необхідності додаткових гарантій від міжнародних партнерів для уникнення можливих провокацій та забезпечення безпеки регіону. Українські сили оборони продовжують розміновувати морські території для забезпечення безпеки та уникнення негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти дедалі частіше стали атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Таким чином вони намагаються повернути контроль над "вишками Бойка" та надіслати сигнал цивільним суднам, що рухатися до портів Великої Одеси небезпечно.
 

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