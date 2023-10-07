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Российские мины в Черном море: за год обнаружено 30 штук

7 октября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российская мины в Черном море: за год обнаружено 30 штук
Мина в море. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Черном море только в этом году обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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За год в территориальном море Украины уже обнаружили более 30 российских мин, которые угрожают безопасности и навигации. Минирование морских участков началось еще на этапе полномасштабного вторжения. Вместе с тем, общее количество мин оценивается не менее чем в 450.

Зерновой коридор

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что эта угроза была учтена при открытии гуманитарного коридора. Этот коридор важен для безопасного передвижения судов в Черном море. Специальные условия для судовладельцев были установлены для обеспечения безопасности.

Гуменюк также заявила об обсуждении необходимости дополнительных гарантий от международных партнеров во избежание возможных провокаций и обеспечения безопасности региона. Украинские силы обороны продолжают разминировать морские территории для обеспечения безопасности и избежания негативных последствий.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты все чаще стали атаковать остров Змеиный в Черном море. Таким образом, они пытаются вернуть контроль над "вышками Бойко" и послать сигнал гражданским судам, что двигаться в порты Великой Одессы опасно.

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