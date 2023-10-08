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Россия атаковала Одесскую область КАБ: что известно

8 октября 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия атаковала Одесскую область КАБ: что известно
Остров Змеиный. Фото иллюстративное. Фото: Google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Вечером 7 октября тактическая авиация врага направила к югу Одесчины три управляемых авиабомба, традиционно создавая напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"3 КАБ тактическая авиация врага направила на юг Одесчины, традиционно создавая напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный", — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в последнее время россияне увеличили количество ударов по острову Змеиный. Таким образом, по словам экспертов, они хотят показать, что имеют рычаги влияния на ситуацию в Черном море.

Напомним, в Черном море в течение всего этого года обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что эта угроза была учтена при открытии гуманитарного коридора. Этот коридор важен для безопасного передвижения судов в Черном море. Специальные условия для судовладельцев были установлены для обеспечения безопасности.

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