Враг в Черном море: на боевом дежурстве подводный ракетоноситель

Подводный ракетоноситель. Фото иллюстративное. Фото: Google

Вражеский флот вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, оснащенный 4 ракетами типа "Калибр". Это свидетельствует об увеличении активности врага и его намерениях в этом регионе.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

В Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, из них 1 подводный ракетоноситель, снаряжение которого до 4 ракет типа "Калибр".

Количество кораблей в других морях

В Средиземном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр". В Азовском море корабли пока отсутствуют.

Проход в водах: анализ движения судов

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 25 судов, из них 10 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, из них 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ситуация на южном фронте

За прошедшие сутки враг совершил более 50 артиллерийских обстрелов с использованием около 440 снарядов. 10 обстрелов пришлось непосредственно по населенным пунктам: Херсон, Золотая Балка, Камышаны, Тягинка, Никольское, Антоновка и Станислав. Областной центр среди ночи враг коварно покрыл огнем из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов ранены по меньшей мере 11 гражданских, среди которых много пожилых и младенец. Одно здание разрушено, повреждено более 40 частных домов, автомобили, перебит газопровод.

Напомним, мы писали, что оперативная ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Вечером 7 октября тактическая авиация врага направила к югу Одесчины три управляемых авиабомба, традиционно создавая напряжение вокруг морских транспортных путей в районе острова Змеиный.