Ракетоносители вышли на дежурство в Черном море.

Корабли РФ в море. Фото: росСМИ

Несмотря на шторм, военные корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве присутствует надводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 корабля.

Враг убрал все корабли из Азовского моря и переместил часть флота в порты Новороссийска.

Движение по Черному морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 2 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 10 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.