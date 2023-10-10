Ракетоносители вышли на дежурство в Черном море.

Угроза с Черного моря: "Калибры" снова на дежурстве
Несмотря на шторм, военные корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве присутствует надводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов остается высокой.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 корабля.
Враг убрал все корабли из Азовского моря и переместил часть флота в порты Новороссийска.
Движение по Черному морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 2 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 10 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.