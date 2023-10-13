Росія тримає у Чорному морі ракетоносії без "Калібрів"

Російський корабель у морі. Фото: росЗМІ

Ворог збільшує свою присутність у Чорному морі, розосереджуючи свої кораблі. Наразі на бойовому чергуванні стабільно залишається надводний ракетоносій, тож загроза обстрілів надзвичайно висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Проте поки що він без "Калібрів" на борту;

в Азовському морі — 1 корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 31 судна, з них 11 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.