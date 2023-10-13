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Росія тримає у Чорному морі ракетоносії без "Калібрів": причини

13 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія тримає у Чорному морі ракетоносії без "Калібрів"
Російський корабель у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог збільшує свою присутність у Чорному морі, розосереджуючи свої кораблі. Наразі на бойовому чергуванні стабільно залишається надводний ракетоносій, тож загроза обстрілів надзвичайно висока. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Проте поки що він без "Калібрів" на борту;
  • в Азовському морі — 1 корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 31 судна, з них 11 рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем. 

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

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