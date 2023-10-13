Россия держит в Черном море ракетоносители без "Калибров"

Российский корабль в море. Фото: росСМИ

Враг увеличивает свое присутствие в Черном море, рассредоточивая корабли. На боевом дежурстве стабильно остается надводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 ракетоноситель. Однако пока он без "Калибров" на борту;

в Азовском море — 1 корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 31 судна, из них 11 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 24 судов, из них 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом, они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.