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Россия держит в Черном море ракетоносители без "Калибров": причины

13 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия держит в Черном море ракетоносители без "Калибров"
Российский корабль в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг увеличивает свое присутствие в Черном море, рассредоточивая корабли. На боевом дежурстве стабильно остается надводный ракетоноситель, поэтому угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 ракетоноситель. Однако пока он без "Калибров" на борту;
  • в Азовском море — 1 корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 31 судна, из них 11 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 судов, из них 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом, они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

Также мы писали, что в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

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