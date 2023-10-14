Взрывы в Севастополе: сколько вражеских кораблей подведено

Корабли "Павел Державин" и "Николай Муру". Фото: РосСМИ

Вооруженные силы Украины дважды поразили корабль "Павел Державин", а вчера еще подбили спасательное судно "Николай Муру". Последний получил соответствующие повреждения, но сейчас его уже буксируют для проведения необходимых ремонтных работ. Патрульный корабль "Павел Державин" получил серьезные повреждения, не подлежащие восстановлению.

Об этом в эфире телемарафон "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Отметим, что 13 сентября поступили сообщения о якобы поражении во временно оккупированном Севастополе малого ракетоносителя ЧФ РФ "Буян-М". Спикер ВМС опроверг эту информацию.

"Относительно информации, которую вы только что озвучивали (подбитие малого ракетоносителя "Буян-М". — Ред.), должен внести коррективы. Она не совсем соответствует действительности. Вчера была, можно сказать, такая пятница 13-го Черноморского флота Российской Федерации. Дважды был поражен патрульный Корабль "Павел Державин" - только со второго раза он понял, что ему, пожалуй, пора уже ушиваться из нашего Севастополя", — заявил Плетенчук.

Где сейчас базируются вражеские корабли

Спикер военно-морских сил вооруженных сил Украины отметил, что из Севастополя Россия рассредоточивает свои корабли в другие порты. Это Новороссийск, где есть достаточно большая военно-морская база, Феодосия и даже Керчь.

"Есть такая версия, что будет восстановлено базирование их в оккупированной части Грузии - в Абхазии. Однако это пока только информация и она не подтверждена. А что касается рассредоточения, этот факт мы подтверждаем", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, у россиян возникли проблемы с причальным фронтом. То есть не хватает пирсов на то, чтобы разместить все единицы, и в результате некоторые из них, которые им не так жалко, они отправили обратно в Севастополь. Это катера "Серна" и несколько буксиров.

Напомним, в Военно-морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.