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Ворог намагається знищити усю припортову інфраструктуру України, — Гуменюк

12 жовтня 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог намагається знищити усю припортову інфраструктуру України
Наталя Гуменюк. Фото: Медіацентр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог сьогодні вночі своєю атакою намагався прорватися до припортової інфраструктури Одеської області, яка залучена до експорту зерна. Країну-терористку дуже злить, що Україна здатна продовжувати функціонування гуманітарних коридорів без її участі. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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"Після того, як Росія вийшла із зернової угоди, такі атаки стали для нас уже звичними, на жаль. Вони (росіяни. — Ред.) продовжують бити саме по тому потенціалу, який  Україна використовує", — сказала речниця "Півдня". 

Порушення повітряного простору Румунії

За словами військової, офіційних підтверджень порушення росіянами повітряного простору країни-члена НАТО немає, проте це цілком ймовірно. Ворог може використовувати  лінію державного кордону як спосіб зупинити дію протиповітряних сил України.

"Росіяни намагаються спровокувати конфлікт між Україною та її сусідом, як було з Польщею та Молдовою", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 12 жовтня, російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках.

Додамо, ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.

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