Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг пытается уничтожить всю припортовую инфраструктуру Украины, — Гуменюк arrow

Враг пытается уничтожить всю припортовую инфраструктуру Украины, — Гуменюк

12 октября 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг пытается уничтожить всю припортовую инфраструктуру Украины
Наталья Гуменюк. Фото: Медиацентр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг сегодня ночью своей атакой враг пытался прорваться к припортовой инфраструктуре Одесской области, вовлеченной в экспорт зерна. Страну-террориста очень злит, что Украина способна продолжать функционирование гуманитарных коридоров без их участия.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"После того, как Россия вышла из зерновой сделки, такие атаки стали для нас уже привычными, к сожалению. Они (россияне. — Ред.) продолжают избивать именно по тому потенциалу, который Украина использует", — сказала пресс-секретарь "Юга".

Нарушение воздушного пространства Румынии

По словам военной официальных подтверждений, нарушения россиянами воздушного пространства страны-члена НАТО нет, однако это вполне вероятно. Враг может использовать линию государственной границы как способ остановить действие противовоздушных сил Украины.

"Россияне пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и ее соседом, как было с Польшей и Молдовой", — добавила Гуменюк.

Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Добавим, враг продолжает маневрировать в Черном море, давя на гражданское население. Сейчас корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз