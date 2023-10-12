Враг пытается уничтожить всю припортовую инфраструктуру Украины

Наталья Гуменюк. Фото: Медиацентр

Враг сегодня ночью своей атакой враг пытался прорваться к припортовой инфраструктуре Одесской области, вовлеченной в экспорт зерна. Страну-террориста очень злит, что Украина способна продолжать функционирование гуманитарных коридоров без их участия.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"После того, как Россия вышла из зерновой сделки, такие атаки стали для нас уже привычными, к сожалению. Они (россияне. — Ред.) продолжают избивать именно по тому потенциалу, который Украина использует", — сказала пресс-секретарь "Юга".

Нарушение воздушного пространства Румынии

По словам военной официальных подтверждений, нарушения россиянами воздушного пространства страны-члена НАТО нет, однако это вполне вероятно. Враг может использовать линию государственной границы как способ остановить действие противовоздушных сил Украины.

"Россияне пытаются спровоцировать конфликт между Украиной и ее соседом, как было с Польшей и Молдовой", — добавила Гуменюк.

Напомним, сегодня ночью, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам.

Добавим, враг продолжает маневрировать в Черном море, давя на гражданское население. Сейчас корабли ЧФ РФ держатся далеко от украинских берегов, однако ракетоноситель присутствует на дежурстве, поэтому опасность остается.