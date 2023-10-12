У Чорному морі споряджені ракетоносії

Кораблі на рейді. Фото: ArmyInform

Ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 кораблі, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу "Калібр". ;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні ворог продовжує тримати 2 кораблі, з яких один — ракетоносій без "Калібрів".

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них 9 прямували з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, після потоплення крейсера ''Москва'' російські кораблі стали остерігатися берегів України, а останнім часом ворог намагається сховати свій флот, побоюючись за його цілісність. Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи достатньо у нас ресурсів, щоб дати відсіч ворогові — читайте у нашому матеріалі.