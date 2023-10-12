Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі споряджені ракетоносії: скільки "Калібрів" на борту arrow

У Чорному морі споряджені ракетоносії: скільки "Калібрів" на борту

12 жовтня 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі споряджені ракетоносії
Кораблі на рейді. Фото: ArmyInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує маневрувати у Чорному морі, тиснучи на цивільне населення. Наразі кораблі ЧФ РФ тримаються далеко від українських берегів, проте ракетоносій присутній на чергуванні, тож небезпека залишається.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 кораблі, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу "Калібр". ;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні ворог продовжує тримати 2 кораблі, з яких один — ракетоносій без "Калібрів". 

Рух Чорним морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, з них 9 прямували з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 19 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначимо, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, після потоплення крейсера ''Москва'' російські кораблі стали остерігатися берегів України, а останнім часом ворог намагається сховати свій флот, побоюючись за його цілісність. Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи достатньо у нас ресурсів, щоб дати відсіч ворогові — читайте у нашому матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз