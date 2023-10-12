Небезпека для російських кораблів: Україна вже готується до розмінування Чорного моря

Корабель заходить у порт. Фото: STRINGER REUTERS

Після потоплення крейсера ''Москва'' російські кораблі стали остерігатися берегів України, а останнім часом ворог намагається сховати свій флот, побоюючись за його цілісність. Чи можна говорити сьогодні про повернення моря? Чи достатньо у нас ресурсів, щоб дати відсіч ворогові?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали у речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука.

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Повернення моря Україні

Минулого року військові сили України звільнили значну частину північно-західної акваторії Чорного моря від присутності російських кораблів. Втім, не можна говорити, що територія звільнена у повному обсязі, каже речник ВМС. Загроза все ж таки залишається.

"Зараз поверхня води контролюється нашими береговими артилерійськими військами. Це системи ''Нептун'', ''Гарпун'', які стоять на озброєнні. Відповідно російська сторона чудово розуміє, що потикатися в цю акваторію наразі для них є смертельно небезпечно. Зрозуміли вони це не одразу, а лише з другої спроби, коли після крейсера "Москва" втратили ще й "Василя Беха". Однак в повітрі досі працює російська авіація і ця проблема є досить серйозна, тому ми цю зону вважаємо сірою", — каже Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Є надія, що все ж таки буде допомога та підтримка від партнерів. В майбутньому завдяки діям повітряних сил ця акваторія стане повністю безпечна як в морі, так і в повітрі. Щоправда, частина військових кораблів досі залишається в акваторії моря.

"Наразі відбувається розосередження кораблів враховуючи, що зараз в бойових діях по факту беруть участь лише кораблі носії крилатих ракет, тобто морські платформи, які мають дальньобійне озброєння, близько 2 тис км", — розповідає Дмитро Плетенчук.

Корабель на завантаженні в порту. Фото: Новини.LIVE

Кораблі без крилатих ракет не беруть участі зараз у бойових діях. Відповідно, щоб не наражати їх на небезпеку, яка існує в Чорному морі від нас, їх розосередили між військово-морським базами у Новоросійську та Феодосії. Втім, Дмитро Плетенчук наголошує, що навіть на головній військово-морській базі в Севастополі, кораблі не перебувають у безпеці.

"Тому можемо сказати, що є тиск на Чорноморський флот, є у них втрати. Але це велике військове угруповання. Там зараз понад 30 бойових кораблів це не враховуючи катерів та допоміжного флоту, тому відповідно списувати з рахунків їх дуже зарано", — резюмує речник ВМС України.

Проти Чорноморського флоту дієвими є всі засоби — речник ВМС. Фото: Новини.LIVE

Проти Чорноморського флоту дієвими є всі засоби. Кораблі переважно знищують дронами, а от наземні цілі зазвичай ракетним озброєнням. Адже українці рухаються за тенденціями світових воїн, де важливим є збереження життів військових.

Наші ресурси

Розкрити інформацію щодо ресурсів та озброєння військово-морських сил України не є можливим. Адже це вимоги безпеки операції не розкривати свій потенціал. Щоправда, речник каже, що слід оперувати фактами, які вже сталися.

"Станом на зараз ви бачите нанесення вогневого удару по території тимчасово окупованого Криму, ви бачите втрату ворогом систем ППО, командного пункту та штабу командування флоту, а, можливо, навіть й самого командувача. Це вже не кажучи про втрату флагмана. Вони в принципі зібрали джекпот", — звітує нам Дмитро Плетенчук.

Крим має бути деокупований — Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Результати останьої операції показують, що у нас достатньо засобів, які будуть використовуватися й надалі. Але без деокупації Криму забезпечити безпечне судноплавство та й взагалі безпеку Чорного та Азовського морів, на жаль, неможливо.

Міни в Чорному морі

Для того, щоб розуміти ситуацію в повному обсязі щодо мін у Чорному морі, потрібно проводити моніторингову операцію. Зараз же її провести неможливо через небезпеку — досі працює російська авіація, яка завдає вогневого ураження по острову Зміїний.

"Операції моніторингу та розмінування вони по факту ж гуманітарні і відповідно, це хоч і проводиться військовими, але це та місія, яка потребує відповідного рівня безпеки для того, щоб її реалізувати. Тому що в принципі проти міні кораблі не мають такого озброєння, щоб протидіяти літакам", — ділиться подробицями Дмитро.

Україна готується до розмінування — Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Нині вже планується розміновування акваторії моря. Вже створено штаб та протимінний дивізіон, також є кораблі, які зараз перебувають поза межами Чорного моря на тренуваннях. Адже за планом операція з розмінування буде тривати в активній фазі близько 3-4 місяців. Втім, як зазначає речник, наслідки будемо ліквідовувати ще досить довго, бо навіть по сьогоднішній день до берегів прибиває міни Другої світової війни.

Корабель у Чорному морі. Фото: STRINGER REUTERS

Нагадаємо, що у Чорному морі стих шторм, через це ворог знову збільшив своє корабельне угруповання. Нині на бойовому рейді перебувають ракетоносії.