Опасность для российских кораблей: Украина уже готовится к разминированию Черного моря

Корабль заходит в порт. Фото: STRINGER REUTERS

После потопления крейсера ''Москва'' российские корабли стали опасаться берегов Украины, а в последнее время враг пытается скрыть свой флот, опасаясь за его целостность. Можно ли говорить сегодня о возвращении моря? Достаточно ли у нас ресурсов, чтобы дать отпор врагу?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у спикера военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.

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Возвращение моря Украине

В прошлом году военные силы Украины освободили значительную часть северо-западной акватории Черного моря от присутствия российских кораблей. Впрочем, нельзя говорить, что территория освобождена в полном объеме, говорит спикер ВМС. Угроза все же остается.

"Сейчас поверхность воды контролируется нашими береговыми артиллерийскими войсками. Это стоящие на вооруженные системы ''Нептун'', ''Гарпун''. Соответственно, российская сторона прекрасно понимает, что тыкаться в эту акваторию пока для них смертельно опасно. Поняли они это не сразу, а лишь со второй попытки, когда после крейсера "Москва" потеряли еще и "Василия Беха". Однако в воздухе до сих пор работает российская авиация и эта проблема достаточно серьезная, и поэтому мы эту зону считаем серой", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Есть надежда, что все же будет помощь и поддержка партнеров. В будущем благодаря действиям воздушных сил эта акватория станет полностью безопасной как в море, так и в воздухе. Правда, часть военных кораблей по-прежнему остается в акватории моря.

"Сейчас происходит рассредоточение кораблей, учитывая, что сейчас в боевых действиях по факту принимают участие только корабли носители крылатых ракет, то есть морские платформы, которые имеют дальнобойное вооружение, около 2 тыс. км", — рассказывает Дмитрий Плетенчук.

Судно на погрузке в порту. Фото: Новини.LIVE

Корабли без крылатых ракет не участвуют сейчас в боевых действиях. Соответственно, чтобы не подвергать их опасности, которая существует в Черном море от нас, их рассредоточили между военно-морскими базами в Новороссийске и Феодосии. Впрочем, Дмитрий Плетенчук отмечает, что даже на главной военно-морской базе в Севастополе корабли не находятся в безопасности.

"Поэтому можем сказать, что есть давление на Черноморский флот, есть у них потери. Но это большая военная группировка. Там сейчас свыше 30 боевых кораблей это без учета катеров и вспомогательного флота, поэтому соответственно списывать со счетов их слишком рано", — резюмирует спикер ВМС.

Против Черноморского флота действенны все средства — спикер ВМС. Фото: Новини.LIVE

Против Черноморского флота действенны все средства. Корабли в основном уничтожают дронами, а вот наземные цели обычно ракетным вооружением. Ведь украинцы двигаются по тенденциям мировых воин, где важно сохранение жизней военных.

Наши ресурсы

Раскрыть информацию о ресурсах и вооружении военно-морских сил Украины невозможно. Это ведь требования безопасности операции не раскрывать свой потенциал. Правда, спикер говорит, что следует оперировать уже случившимися фактами.

"Состоянием сейчас вы видите нанесение огневого удара по территории временно оккупированного Крыма, вы видите потерю врагом систем ПВО, командного пункта и штаба командования флота, а, возможно, даже и самого командующего. Это уже не говоря о потере флагмана. Они в принципе собрали джекпот", — отмечает Дмитрий Плетенчук.

Крым должен быть деоккупирован — Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Результаты последних операций показывают, что у нас достаточно средств, которые будут использоваться и дальше. Но без деоккупации Крыма обеспечить безопасное судоходство и вообще безопасность Черного и Азовского морей, к сожалению, невозможно.

Мины в Черном море

Для того, чтобы понимать ситуацию в полном объеме по минам в Черном море, нужно проводить мониторинговую операцию. Сейчас ее провести невозможно из-за опасности — до сих пор работает российская авиация, которая наносит огненное поражение по острову Змеиному.

"Операции мониторинга и разминирования они по факту же гуманитарные и, соответственно, это хоть и проводится военными, но это та миссия, которая требует соответствующего уровня безопасности для того, чтобы ее реализовать. Потому что в принципе против мини корабли не имеют такого вооружения, чтобы противодействовать самолетам", — делится подробностями Дмитрий.

Украина готовится к разминированию — Дмитрий Плетенчук. Фото: Фото: Новини.LIVE

Уже планируется разминирование акватории моря. Создан штаб и противоминный дивизион, также есть корабли, которые находятся за пределами Черного моря на тренировках. Ведь по плану операция по разминированию продлится в активной фазе около 3-4 месяцев. Впрочем, как отмечает представитель, последствия будем ликвидировать еще достаточно долго, потому что даже по сегодняшний день к берегам прибивает мины Второй мировой войны.

Корабль в Черном море. Фото: STRINGER REUTERS

Напомним, что в Черном море стих шторм, поэтому враг снова увеличил свою корабельную группировку. В настоящее время на боевом рейде находятся ракетоносители.