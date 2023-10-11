Одеса майбутнього очима містян

Історичний центр Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це не лише найбільший в Україні морський порт, а й важлива історична, культурна та індустріальна частина країни. Сюди приїжджають, щоб закохуватися, будувати нове життя, насолоджуватися свободою та, звичайно, відпочивати. Але якою має бути Одеса майбутнього? Чи потрібно рятувати історичну спадщину, чи краще все відбудувати з нуля та зробити сучасне місто? Де хочуть жити одесити?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали у містян та гостей Одеси.

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Місто очима одеситів

Одеса — місто, яке пережило кілька історичних, а разом з тим архітектурних етапів. Воно має унікальні будівлі із різних епох, які збереглися до сьогодні: в Одесі нараховується понад 1000 архітектурних пам’яток. Самі ж мешканці кажуть, що історичний центр — це душа міста і його руйнувати або забудовувати не слід.

"Архітектура нашого міста вона найпрекрасніша, тут кожен дім має архітектуру. Дивишся та милуєшся навіть я не кажу це про архітектурні памʼятки. Поки що старе стоїть, то напевно, краще його відреставрувати та радіти цій красі. Зруйнувати можна, а от побудувати таке навряд чи зможемо. Це ж епохи, століття", — запевняє одеситка Людмила.

Одеситка Людмила про красу міста. Фото: Новини.LIVE

Погоджується з жінкою й молдаванин за походженням, але одесит в душі Валерій. Чоловік проживає в Одесі понад 20 років, вивчає мову та культуру України. Адже місто та культура країни стали для нього рідними.

"Яка була років 20 назад. Я б зберіг все, бо це, що будують зараз не дуже гарно. Старе місто є старе місто. Усі зберігають, а ми щось рухаємося не в ту сторону. В Одесі ж атмосфера, люди не такі. Своєрідне та колоритне місто", — з усмішкою розповідає Валерій.

Валерій про місто, яке стало рідним. Фото: Новини.LIVE

Одеса музей просто неба

Одеса чи не єдине місто в Україні, яке гармонійно поєднує у собі близько 10 архітектурних стилів: ренесанс, романський стиль, готика, їх поєднання в одній будівлі — еклектику, модерн. На початку ж нашого століття переважали неоренесанс та неокласика. Одесити кажуть просто, що ці шедеври мають бути збережені.

"Це моя віддушина. Яким бачу? Таким як уже 50 років — шикарним та неповторним. Це Одеса. Я би хотіла, якщо це можливо, реконструювати ніяких тут нових будівель — не потрібно. Тільки реконструювати. Ці споруди унікальні", — зізнається Тамара.

Тамара про унікальність Одеси. Фото: Новини.LIVE

"Не потрібно будувати все з нуля. Потрібно відбудувати те, що існує на даний час. Це ж історія. Це наше минуле і якщо ми побудуємо нове, то це зовсім буде інше місто та інше життя", — каже одеситка Наталія.

Мешканка Одеси Наталія. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки вчителька англійської мови Наталія. Втім жінка каже, варто осучаснити та оновити культурну спадщину, але при цьому залишити її історичний шарм та стиль.

"Хочемо бачити його оновленим після війни, після перемоги. З реставрацією, модернізацією, так щоб воно відповідало 21 сторіччю. Канонам та стандартам 21 століття. Я не проти інновацій, головне, щоб вони мали сенс, тільки тоді. Бо дуже часто вони не мають сенсу. Але якщо будуть мати сенси, то я думаю, що ніхто не буде проти", — розповідає одеситка.

Наталія про важливість оновити місто. Фото: Новини.LIVE

Сучасність має бути

Нині складно дивитися як центр Одеси повільно, але невпинно перетворюється на руїну, що йде "на руку" забудовникам багатоповерхівок. По при це сучасне покоління не бачить в цьому проблеми, але наголошує, що нові архітектурні будови мають органічно вписуватися в загальний колорит та естетику міста.

"Хотілося би зберегти старовину архітектурні споруди, бо це історія. І вони дуже гарні. Але сучасне зі старим має переплітатися, то нормально", — розповідає одеситка Ельза.

Ельза про новизну в архітектурі міста. Фото: Новини.LIVE

Тетяна вимушена переселенка з 2014 року. Одесу полюбила як рідне місто. Зізнаєтеся, що обожнює гуляти центром та розглядати сплетіння часів в архітектурі.

"В принципі всім подобаєтеся те, що ми бачимо, бо ми приїжджаємо ж подивитися на якусь архітектуру стару, але в принципі є якась нова, яка гарно вписується скажімо так в більш сучасне в те яка є. Але все ж таки має бути грань, я вважаю. Тобто якщо є можливість відреставрувати те, що має гарний вигляд і не будувати там 24 поверхи будинок в центрі міста, то я думаю, що можна було б зробити так. Але якщо ми кажемо про якісь історичні памʼятки типу памʼятників, тоді я за те, щоб прибирати те, що не має сенсу", — ділиться своїми думками дівчина.

Переселенка Тетяна з сином гуляє

містом. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, всі одесити щиро кажуть, все відбудуємо, але зараз найважливіше перемогти. Хочеться жити у вільній Україні, каже одесит Ігор.

"Я бачу Одесу мирною і без росіян тут. Це найголовніше на сьогодні. Після Росії переможемо і корупцію, і побудуємо, нам допоможуть. Відновимо. Треба починати з центру, треба реставрувати всі будинки історичні, АТО тільки памʼятки висять, а будинок в такому стані, що просто страшно. Я бачу щасливою Одесу. Щось можна з нуля побудувати, а щось відновити. Але Одеса повина мати історичний вигляд", — рішуче каже Ігор.

Одесит Ігор мріє про перемогу та мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Одеса завжди була містом контрастів. Вони можуть бути у поєднанні стилів, матеріалів або архітектурних новацій. Головне, щоб не було мети стерти історичну спадщину та забудувати бетонними спорудами. Адже самі одесити мають право обирати, яким буде їхнє місто майбутнього.