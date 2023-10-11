В Одесі офіційно завершився купальний сезон

Купальний сезон в Одесі завершено: яка температура Чорного моря
Сьогодні, 11 жовтня, в Одесі офіційно оголосили про закриття купального сезону. Наразі температура води Чорного моря в середньому за добу становить +18 градусів, яка вже не є комфортною для перебування у водоймі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Я дякую жителям Одеси та області, а також гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах. Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу", — написав Кіпер.
Оксамитовий сезон — 2023
Цьогоріч в Одесі купальний сезон розпочався лише у серпні, проте погода була досить сприятлива, тож усі охочі встигли насолодитися теплим чорноморським бризом.
"Маємо надію, що наступний купальний сезон ми відкриємо вчасно, а не лише на оксамитовий період", — додав голова ОВА.
Зазначимо, що в Одесі для відвідування було відкрито лише 6 пляжів, проте в ОВА наголошують, що на наступний сезон планують збільшити їхню кількість.
Нагадаємо, у вересні цього року в Одесі зафіксували рекордно високу температуру Чорного моря — +27 °С.
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