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Купальний сезон в Одесі завершено: яка температура Чорного моря

11 жовтня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі офіційно завершився купальний сезон
Чоловік фотографується на узбережжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 11 жовтня, в Одесі офіційно оголосили про закриття купального сезону. Наразі температура води Чорного моря в середньому за добу становить +18 градусів, яка вже не є комфортною для перебування у водоймі. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Я дякую жителям Одеси та області, а також гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах. Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу", — написав Кіпер. 

Оксамитовий сезон — 2023

Цьогоріч в Одесі купальний сезон розпочався лише у серпні, проте погода була досить сприятлива, тож усі охочі встигли насолодитися теплим чорноморським бризом. 

"Маємо надію, що наступний купальний сезон ми відкриємо вчасно, а не лише на оксамитовий період", — додав голова ОВА.

Зазначимо, що в Одесі для відвідування було відкрито лише 6 пляжів, проте в ОВА наголошують, що на наступний сезон планують збільшити їхню кількість. 

Нагадаємо, у вересні цього року в Одесі зафіксували рекордно високу температуру Чорного моря — +27 °С.

Також ми писали, що цьогоріч вдвічі менше росіян відвідали курортний сезон у Криму, ніж торік. А ціни в готелях упали на 30% порівняно з 2022 роком.

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