У Криму вдвічі зменшилася кількість відпочивальників

Вибухи на кримському узбережжі. Фото: росЗМІ

Цьогоріч вдвічі менше росіян відвідали курортний сезон у Криму, ніж у минулому. А ціни в готелях впали на 30% порівняно з 2022 роком.

Про це повідомляє видавництво CNN.

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За інформацією журналістів, росіяни скаржаться на кількість відвідувачів півострова та масово звільняються і покидають окуповані українські території.

"Нещодавно знову поїхала туди в надії, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці та зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться", — поділилася росіянка Світлана.

Також вона зазначила, що відпочинок їй не сподобався через постійні "бахи" та напружену обстановку.

"Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене", — сказала Світлана.

Зазначимо, що суттєво зменшилася кількість туристів з другої половини літа, а саме на 45%. Бо росіяни починають "тікати від війни".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про захист росіянами тимчасово окупованого Криму. За його словами, півострів стає менш захищеним. Це дозволить Україні повернути Крим.