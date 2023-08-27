Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі

"Вишки Бойка" на Чорному морі. Фото: УНІАН

У Чорному морі триває війна за газовидобувні "вишки Бойка", які розташовуються в 100 км від Одеси та 150 км Криму. Вони є стратегічними, як для України, так і для Росії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

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"Оскільки напруга в Чорному морі залишається високою, точилися сутички між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", — йдеться у повідомленні.

Також у розвідці наголосили, що минулого тижня російський військовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв у районі так званих "вишок Бойка" на північному заході моря.

Зазначимо, що оператором цих платформ є "Чорноморнафтогаз", який був захоплений проросійською окупаційною владою Криму під час анексії 2014 року.

"Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і ракет дальнього радіусу дії", — наголосили у британській розвідці.

Що відомо про "вишки Бойка"

Це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2014 році, після анексії півострова, їх захопила Росія. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною ситуацією за допомогою радіотехнічної розвідки. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком.

Нагадаємо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.