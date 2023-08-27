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Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море, — британская разведка

27 августа 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море
"Вышки Бойко" на Черном море. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море идет война за газодобывающие "вышки Бойко", которые находятся в 100 км от Одессы и 150 км Крыма. Они стратегические, как для Украины, так и для России.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

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"Поскольку напряжение в Черном море остается высоким, шли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", — говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что на прошлой неделе российский военный самолет обстрелял украинский военный малый катер, действовавший в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

Отметим, что оператором этих платформ является "Черноморнефтегаз", захваченный пророссийскими оккупационными властями Крыма во время аннексии 2014 года.

"Платформы обладают ценными ресурсами углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места посадки вертолетов и ракет дальнего радиуса действия", отметили в британской разведке.

Что известно о "вышках Бойко"

Это буровые газодобывающие платформы возле берегов Крыма в Черном море. В 2014 году после аннексии полуострова их захватила Россия. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за сверхводной ситуацией с помощью радиотехнической разведки. Закупка плавучих вышек для добычи газа привела к общественному резонансу из-за возможного нарушения законов Украины и присвоения государственных средств в особо крупных размерах бывшим министром энергетики Украины, пророссийским политиком Юрием Бойко.

Напомним, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.

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