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Атака по Одещині: скільки ракет запустив ворог

25 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по Одещині: скільки ракет запустив ворог
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі ворог двічі атакував Одеську область. Під час обстрілу використовувались ракети різного базування. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Деталі нічної атаки по Одещині

Близько опівночі над Чорним морем ворог випустив дві ракети, застосувавши тактичну авіацію. Імовірно, це були ракети Х-35 або Х-59, спрямовані в напрямок одного з портів. Але сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

Декілька годин потому наступила друга хвиля атаки. Вже з акваторії Азовського моря ворог запустив дві ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. Обидві ракети були знищені перед досягненням своєї цілі.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.

Крім того, в ніч проти 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.

Зазначимо, ворожа агресія спрямована на стратегічні об'єкти. Обстріли портів, аеродромів і не тільки можуть продовжуватись.

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