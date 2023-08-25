Атака по Одесской области: сколько ракет запустил враг

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Сегодня ночью враг дважды атаковал Одесскую область. При обстреле использовались ракеты разного базирования.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Детали ночной атаки по Одесской области

Около полуночи над Черным морем враг выпустил две ракеты, применив тактическую авиацию. По всей вероятности, это были ракеты Х-35 или Х-59, направленные в направление одного из портов. Но силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.

Несколько часов спустя наступила вторая волна атаки. Уже из акватории Азовского моря враг запустил две ракеты типа "Калибр" в сторону областного центра. Обе ракеты были уничтожены перед достижением своей цели.

Обстрелы Одесчины

Напомним, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.

Кроме того, в ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесчины. В результате атаки БпЛА возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что вражеская агрессия направлена на стратегические объекты. Обстрелы портов, аэродромов и не только могут продолжаться.