Чергова атака на Одещину: як боролися наслідками
В ніч на 16 серпня, ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Атака по Одещині 16 серпня
"Сили протиповітряної оборони потужно відпрацювали, але, є і влучання. Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території одного з портів. Рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі", — йдеться в повідомленні.
Серед пошкоджених об'єктів: елеватор, складські комплекси, зерносховища, адміністративні будівлі та сільськогосподарська техніка. Попередній аналіз показує, що обстріли здійснені за допомогою ударних БпЛА.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.