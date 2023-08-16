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Чергова атака на Одещину: як боролися наслідками

16 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чергова атака на Одещину: як боролися наслідками
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 16 серпня, ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"Сили протиповітряної оборони потужно відпрацювали, але, є і влучання. Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території одного з портів. Рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі", — йдеться в повідомленні. 

В порту загорілись різні об’єкти. Фото: ДСНС
В порту загорілись різні об’єкти. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять трактор. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять трактор. Фото: ДСНС

Серед пошкоджених об'єктів: елеватор, складські комплекси, зерносховища, адміністративні будівлі та сільськогосподарська техніка. Попередній аналіз показує, що обстріли здійснені за допомогою ударних БпЛА.

Пошкоджений ангар із зерном. Фото: ДСНС
Пошкоджений ангар із зерном. Фото: ДСНС
Наслідки атаки БпЛА по портовій інфраструктурі. Фото: ДСНС
Наслідки атаки БпЛА по портовій інфраструктурі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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