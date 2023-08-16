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Очередная атака на Одесчину: как боролись последствиями

16 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Очередная атака на Одесчину: как боролись последствиями
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесчины. В результате атаки БпЛА возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"Силы противовоздушной обороны мощно отработали, но, есть и попадания. Разрушения получили ангары с зерном и сельскохозяйственная техника на территории одного из портов. Спасатели оперативно ликвидировали каждую ячейку пожара", — говорится в сообщении.

В порту загорелись разные объекты. Фото: ГСЧС
В порту загорелись разные объекты. Фото: ГСЧС
Спасатели тушат трактор. Фото: ГСЧС
Спасатели тушат трактор. Фото: ГСЧС

Среди поврежденных объектов элеватор, складские комплексы, зернохранилища, административные здания и сельскохозяйственная техника. Предварительный анализ показывает, что обстрелы произведены с помощью ударных БпЛА.

Поврежден ангар с зерном. Фото: ГСЧС
Поврежден ангар с зерном. Фото: ГСЧС
Последствия атаки БПЛА по портовой инфраструктуре. Фото: ГСЧС
Последствия атаки БПЛА по портовой инфраструктуре. Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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