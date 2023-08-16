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У Повітряних Силах розповіли, скільки дронів збили під час нічної атаки на Одещину

16 серпня 2023 09:00
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Валерія Пержун
редактор
У Повітряних Силах розповіли, скільки дронів збили під час нічної атаки на Одещину
Термінова новина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Уночі 16 серпня росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. ППО збила 13 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Що відомо про нічну атаку Одеської області

У ніч з 15 на 16 серпня окупанти двічі атакували порти в Одеській області. Так, пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

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Кількість збитих БпЛА. Фото: ПС

Водночас кілька дронів не вдалось збити.

"Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація", — зазначили Повітряні Сили.

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Скриншто повідомлення ПС

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про втрати окупантів на 16 серпня.

Також у Міноборони повідомили, що ЗСУ звільнили Урожайне.

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