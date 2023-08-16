В Одесской ОВА сообщили подробности ночной атаки дронов
В ночь с 15 на 16 августа оккупанты атаковали Одесскую область. Оккупанты нацелились на порты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о ночной атаке портов
Ночью оккупанты дважды атаковали инфраструктуру дронами-камикадзе. По словам главы ОВА, основная цель россиян — портовая и зерновая инфраструктура на юге области.
"В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища", — сообщил Кипер.
В результате атаки возникли пожары. Однако их оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. К тому же глава ОВА напомнил, как важно заботиться о безопасности во время воздушной тревоги.
"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался в укрытия и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", — подчеркнул он.
Напомним, в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили Урожайное.
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В то же время в Генштабе отчитались об успехах ВСУ за последние сутки.