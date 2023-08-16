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В Одеській ОВА повідомили подробиці нічної атаки дронів

16 серпня 2023 08:31
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Валерія Пержун
редактор
В Одеській ОВА повідомили подробиці нічної атаки дронів
Рятувальники ліквідують пожежу в одеському порту. Ілюстративне фото: ДСНС
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Валерія Пержун
редактор

У ніч з 15 на 16 серпня окупанти атакували Одеську область. Окупанти націлились на порти. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Вночі окупанти двічі атакували інфраструктуру дронами-камікадзе. За словами голови ОВА, основна ціль росіян — портова та зернова інфраструктура на півдні області.

"Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища", — повідомив Кіпер.

Внаслідок атаки виникли пожежі. Однак їх оперативно ліквідували співробітники ДСНС. До того ж очільник ОВА нагадав, як важливо дбати про безпеку під час повітряної тривоги.

"Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає", — підкреслив він.

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Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що ЗСУ звільнили Урожайне.

Також ми писали, чим і як росіяни намагаються зупинити ЗСУ від Куп'янська до Старомлинівки.

Водночас у Генштабі прозвітували про успіхи ЗСУ за останню добу.

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