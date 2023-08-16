В Воздушных Силах рассказали, сколько дронов сбили во время ночной атаки на Одесскую область

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ночью 16 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. ПВО сбила 13 дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Что известно о ночной атаке Одесской области

В ночь с 15 на 16 августа оккупанты дважды атаковали порты в Одесской области. Так, пуски "шахедов" осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных БпЛА. Фото: ВС

В то же время несколько дронов не удалось сбить.

"О последствиях попадания беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация", — отметили Воздушные Силы.

Скриншот сообщения ВС

Напомним, в Одесской ОВА сообщили подробности ночной атаки дронов.

В то же время в Генштабе рассказали о потерях оккупантов на 16 августа.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили Урожайное.