В Воздушных Силах рассказали, сколько дронов сбили во время ночной атаки на Одесскую область
Ночью 16 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. ПВО сбила 13 дронов-камикадзе.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Что известно о ночной атаке Одесской области
В ночь с 15 на 16 августа оккупанты дважды атаковали порты в Одесской области. Так, пуски "шахедов" осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.
В то же время несколько дронов не удалось сбить.
"О последствиях попадания беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация", — отметили Воздушные Силы.
Напомним, в Одесской ОВА сообщили подробности ночной атаки дронов.
В то же время в Генштабе рассказали о потерях оккупантов на 16 августа.
Также в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили Урожайное.