В Повітряних силах повідомили головні цілі ворога

Юрій Ігнат. Фото: google

Ворожа агресія спрямована на стратегічні об'єкти. Обстріли портів, аеродромів і не тільки можуть продовжуватись.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Основні цілі ворога

Аеродроми, критична інфраструктура, промисловість та портові об'єкти є серед найважливіших цілей противника. Юрій Ігнат підкреслив, що завдяки рішучим діям наших пілотів, окупанти зазнають значних втрат.

"Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники, скажімо, що в таких умовах використовують грамотно і самі, дії органів військового управління, спричиняють до того, що не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, по його командуванню та його логістиці", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Атака російських дронів, що сталася 2 серпня, завдала серйозних ударів портам Придунав’я. Представники Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля відвідали Ізмаїл для обговорення подальших заходів.

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.