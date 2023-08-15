В Воздушных силах сообщили главные цели врага

Юрий Игнат. Фото: google

Враждебная агрессия направлена на стратегические объекты. Обстрелы портов, аэродромов и не только могут продолжаться.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Основные цели врага

Аэродромы, критическая инфраструктура, промышленность и портовые объекты являются одними из важнейших целей противника. Юрий Игнат подчеркнул, что благодаря решительным действиям наших пилотов, оккупанты терпят значительные потери.

"Вы видите постоянно результаты боевой работы наших летчиков. Это видно и в российских пабликах, и сами же оккупанты об этом пишут. Поэтому здесь ни для кого не секрет, что у пилотов, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, есть соответствующие предохранители. Скажем, что в таких условиях используют грамотно и сами, действия органов военного управления, приводят к тому, что не только сохраняют технику, жизнь людей, но наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, по его командованию и его логистике", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, атака российских дронов, произошедшая 2 августа, нанесла серьезные удары портам Придунавья. Представители Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре под руководством Юрия Киселя посетили Измаил для обсуждения дальнейших мероприятий.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.