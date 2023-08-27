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Сезон "хлопков" вместо курортного: в Крыму вдвое уменьшилось количество отдыхающих

27 августа 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Крыму вдвое уменьшилось количество отдыхающих
Взрывы на крымском побережье. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году вдвое меньше россиян посетили курортный сезон в Крыму, чем в прошлом. А цены в отелях упали на 30% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает издательство CNN.

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По информации журналистов, россияне жалуются на количество посетителей полуострова и массово увольняются и покидают оккупированные украинские территории.

"Недавно снова поехала туда в надежде, что все скоро закончится, и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится", — поделилась россиянка Светлана.

Также она отметила, что отдых ей не понравился из-за постоянных "бахов" и напряженной обстановки.

"Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, бегущих с перепуганными глазами, от военной техники, которая несколько раз чуть не раздавила меня", — сказала Светлана.

Отметим, что значительно уменьшилось количество туристов со второй половины лета, а именно на 45%. Так россияне начинают "убегать от войны".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о защите россиян временно оккупированного Крыма. По его словам, полуостров становится менее защищенным. Это позволит Украине вернуть Крым.

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