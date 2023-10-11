В Одессе официально завершился купальный сезон

Человек фотографируется на побережье Черного моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 октября, в Одессе официально объявили о закрытии купального сезона. Температура воды Черного моря в среднем за сутки составляет +18 градусов, которая уже не комфортна для пребывания в водоеме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Я благодарю жителей Одессы и области, а также гостей региона за соблюдение правил безопасности во время оздоровления на официальных пляжах. Коммунальным службам, спасателям и бизнесу — за подготовку, бдительность и взаимопомощь", — написал Кипер.

Бархатный сезон — 2023

В этом году в Одессе купальный сезон начался только в августе, однако погода была достаточно благоприятная, так что все желающие успели насладиться теплым черноморским бризом.

"Надеемся, что следующий купальный сезон мы откроем вовремя, а не только на бархатный период", — добавил глава ОВА.

Отметим, что в Одессе для посещения было открыто только 6 пляжей, однако в ОВА подчеркивают, что на следующий сезон планируется увеличить их количество.

Напомним, в сентябре этого года в Одессе зафиксировали рекордно высокую температуру Черного моря — +27°С.

Также мы писали, что в этом году вдвое меньше россиян посетили курортный сезон в Крыму, чем в прошлом. А цены в отелях упали на 30% по сравнению с 2022 годом.