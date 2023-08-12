В Одесі розпочався купальний сезон

Пляжі на Аркадії. Фото: Одеська міська рада

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

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Які пляжі відкрили

пляж Калетон,

Інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14 Фонтану),

пляж "Ікра",

пляж "Чайка",

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

В ОВА зазначають, що список з часом буде доповнюватися (в міру проходження перевірок).

Правила поведінки на пляжі

Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.

Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, попри те, що в Одесі оголосили про підготовку пляжів до відкриття, в ОК "Південь" вважають це недоречним.