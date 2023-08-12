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Оксамитовий сезон в Одесі: які пляжі відкрили для відвідувачів

12 серпня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розпочався купальний сезон
Пляжі на Аркадії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

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Які пляжі відкрили

  • пляж Калетон,
  • Інклюзивний пляж,
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
  • пляж "Ікра",
  • пляж "Чайка",
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

В ОВА зазначають, що список з часом буде доповнюватися (в міру проходження перевірок).

Правила поведінки на пляжі

  • Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.
  • Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.
  • На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
  • У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, попри те, що в Одесі оголосили про підготовку пляжів до відкриття, в ОК "Південь" вважають це недоречним. 

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