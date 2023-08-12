В Одесі розпочався купальний сезон

Оксамитовий сезон в Одесі: які пляжі відкрили для відвідувачів
12 серпня 2023 10:20
Пляжі на Аркадії. Фото: Одеська міська рада
Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.
Читайте також:
Які пляжі відкрили
- пляж Калетон,
- Інклюзивний пляж,
- муніципальний пляж (район 14 Фонтану),
- пляж "Ікра",
- пляж "Чайка",
- муніципальний пляж (район 10 Фонтану).
В ОВА зазначають, що список з часом буде доповнюватися (в міру проходження перевірок).
Правила поведінки на пляжі
- Дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00.
- Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.
- На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.
- У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, попри те, що в Одесі оголосили про підготовку пляжів до відкриття, в ОК "Південь" вважають це недоречним.