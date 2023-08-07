Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі та області готують пляжі до оксамитового сезону, — ОВА arrow

В Одесі та області готують пляжі до оксамитового сезону, — ОВА

7 серпня 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Одесі та області готують пляжі до оксамитового сезону, — ОВА
Пляж в Одесі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про майбутнє відкриття пляжного сезону в Одесі. Пляжі будуть готові до оксамитового сезону до кінця цього тижня.

Про це Кіпер повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Відкриття пляжного сезону в Одесі

За словами голови Одеської ОВА, через вибух Каховської ГЕС російськими окупантами старт пляжного сезону в Одесі було відкладено. Але до 7 серпня якість води у Чорному морі покращилась і тепер відповідає всім санітарним вимогам. Таким чином Кіпер підписав указ про необхідність вжити заходів для забезпечення доступу людей на пляжі.

Згідно з вказівкою, пляжі мають бути обладнані таким чином:

  • захисні мережі, які не дозволять мінам наблизитися до узбережжя;
  • Станції для спостереження та порятунку;
  • Буї;
  • Гучномовці;
  • Укриття розташовані поблизу.

Кіпер зазначив, що до 17:00 10 серпня районна влада Одеси, Білгород-Дністровська та Ізмаїла має завершити підготовку пляжів та надати відповідні документи до Одеської ОДА. Однак, ті, хто не зможуть виконати це у зазначені терміни, можуть надати документи пізніше.

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз