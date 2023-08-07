В Одесі та області готують пляжі до оксамитового сезону, — ОВА

Пляж в Одесі. Фото: google

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про майбутнє відкриття пляжного сезону в Одесі. Пляжі будуть готові до оксамитового сезону до кінця цього тижня.

Про це Кіпер повідомив у соцмережах.

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Відкриття пляжного сезону в Одесі

За словами голови Одеської ОВА, через вибух Каховської ГЕС російськими окупантами старт пляжного сезону в Одесі було відкладено. Але до 7 серпня якість води у Чорному морі покращилась і тепер відповідає всім санітарним вимогам. Таким чином Кіпер підписав указ про необхідність вжити заходів для забезпечення доступу людей на пляжі.

Згідно з вказівкою, пляжі мають бути обладнані таким чином:

захисні мережі, які не дозволять мінам наблизитися до узбережжя;

Станції для спостереження та порятунку;

Буї;

Гучномовці;

Укриття розташовані поблизу.

Кіпер зазначив, що до 17:00 10 серпня районна влада Одеси, Білгород-Дністровська та Ізмаїла має завершити підготовку пляжів та надати відповідні документи до Одеської ОДА. Однак, ті, хто не зможуть виконати це у зазначені терміни, можуть надати документи пізніше.

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.