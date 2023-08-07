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Из-за шторма к побережью Одесской области прибило морскую мину

7 августа 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На берег Черного моря вынесло две мины
Уничтожение мины в море. Фото: ОК "Юг"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня после обеда из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, утром опасный боеприпас также вынесло на сушу в Николаевской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Военные отмечают, что минная опасность остается высокой из-за усиления шторма в море.

"В настоящее время место обнаружения опасного предмета ограничено в человеческом доступе. Над ликвидацией опасности работали специалисты Сил обороны", — говорится в сообщении.

Правила поведения в случае обнаружения мены

  • Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.
  • Не используйте радио и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.
  • Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.
  • Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

Отметим, что с начала года это не менее 31 и 32 мин, которые обнаруживают Силы обороны в прибрежных водах Черного моря. Не всегда специалисты успевают контролируемо обезвредить такой морской сюрприз, часто по объективным причинам мины взрываются от столкновения с другими предметами прямо в воде или в процессе выброса на побережье.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.

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