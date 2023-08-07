На берег Чорного моря винесло дві міни

Знищення міни у морі. Фото: ОК "Південь"

Сьогодні пообідні через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за декілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на суходіл на Миколаївщині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Військові наголошують, що мінна небезпека залишається високою через посилення шторму у морі.

"Наразі місце виявлення небезпечного предмета обмежено в людському доступі. Над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Правила поведінки у разі виявлення міни

Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів.

Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух.

Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом.

Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

Зазначимо, що від початку року це щонайменше 31 та 32 міни, які виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.