Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Через шторм до узбережжя Одеської області прибило морську міну arrow

Через шторм до узбережжя Одеської області прибило морську міну

7 серпня 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На берег Чорного моря винесло дві міни
Знищення міни у морі. Фото: ОК "Південь"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні пообідні через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за декілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на суходіл на Миколаївщині. 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Військові наголошують, що мінна небезпека залишається високою через посилення шторму у морі. 

"Наразі місце виявлення небезпечного предмета обмежено в людському доступі. Над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Правила поведінки у разі виявлення міни

  • Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів. 
  • Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух. 
  • Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом. 
  • Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

Зазначимо, що від початку року це щонайменше 31 та 32 міни, які виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз