В Одессе и области готовят пляжи к бархатному сезону, — ОВА

Пляж в Одессе. Фото: google

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер объявил о предстоящем открытии пляжного сезона в Одессе. Пляжи будут готовы к бархатному сезону до конца этой недели.

Об этом Кипер сообщил в соцсетях.

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Открытие пляжного сезона в Одессе

По словам главы Одесской ОВА, в связи с взрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами, старт пляжного сезона в Одессе был отложен. Но к 7 августа качество воды в Черном море улучшилось и теперь отвечает всем санитарным требованиям. Таким образом, Кипер подписал указ о необходимости принять меры для обеспечения доступа людей на пляжи.

Согласно указанию, пляжи должны быть оборудованы следующим образом:

Защитные сети, которые не позволят минам приблизиться к побережью;

Станции для наблюдения и спасения;

Буи;

Громкоговорители;

Укрытия, расположенные поблизости.

Кипер указал, что до 17:00 10 августа районные власти Одессы, Белгород-Днестровска и Измаила должны завершить подготовку пляжей и предоставить соответствующие документы в Одесскую ОГА. Однако, те кто не смогут выполнить это в указанные сроки, могут предоставить документы позже.

Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, утром опасный боеприпас также вынесло на сушу в Николаевской области.