Наталя Гуменюк прокоментувала відкриття пляжів в Одесі

Жінка стоїть на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголосили про підготовку пляжів до відкриття. Втім в ОК "Південь", вважають це недоречним.

Про це Суспільному повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря — це все-таки лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Ми розуміємо, що російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, але абсолютно виключати імовірність висадки ворожого десанту не може ніхто", — зазначила Наталя Гуменюк.

Однак Наталя Гуменюк додала, що при певних заходах безпеки та попереджувальних застереженнях, оздоровлення на пляжах все ж можливе. Вона підкреслила, що це питання належить до компетенції місцевої влади, яка може забезпечити належні умови для відпочинку.

Чи врятують сітки від мін

Ще на початку літа, перед підривом терористами Каховської ГЕС, в Одесі йшлось про відкриття пляжів для оздоровлення. Тоді було озвучено низку вимог, які мали виконати орендарі, для дозволу відвідування узбережжя. Одна з них — встановлення захисних сіток. Тільки від початку року на узбережжі Чорного моря здетонувало понад 30 мін.

"Я особисто не знаю таких сіток, які можуть бути гарантом того, що міна не здетонує. Тим більше, що морські і якірні міни мають досить чутливий елемент і їх підрив у воді може спричиняти гідроудар у самій товщі води до 1 кілометра, а розліт уламків до 200 метрів, тому від них треба буде триматись досить далеко", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, зранку небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.