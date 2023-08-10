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Наталья Гуменюк прокомментировала открытие пляжей в Одессе

10 августа 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наталья Гуменюк прокомментировала открытие пляжей в Одессе
Женщина стоит на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе объявили о подготовке пляжей к открытию. Впрочем, в ОК "Юг", считают это неуместным.

Об этом Суспільному сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря — это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", — отметила Наталья Гуменюк.

Однако Наталья Гуменюк добавила, что при определенных мерах безопасности и предупреждающих оговорках оздоровление на пляжах все же возможно. Она подчеркнула, что этот вопрос относится к компетенции местных властей, которые могут обеспечить надлежащие условия для отдыха.

Спасут ли сетки от мин

Еще в начале лета, перед подрывом террористами Каховской ГЭС, речь в Одессе шла об открытии пляжей для оздоровления. Тогда был озвучен ряд требований, которые должны были выполнить арендаторы для разрешения посещения побережья. Одна из них – установка защитных сеток. Только с начала года на побережье Черного моря сдетонировало более 30 мин.

"Я лично не знаю таких сеток, которые могут быть гарантом того, что мина не сдетонирует. Тем более, что морские и якорные мины имеют достаточно чувствительный элемент и их подрыв в воде может вызвать гидроудар в самой толще воды до 1 километра, а разлет обломков до 200 метров, поэтому от них нужно будет держаться достаточно далеко", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, с утра опасный боеприпас также вынесло на сушу в Николаевской области.

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